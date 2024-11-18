Okan Buruk, Osimhen'in kontratındaki 'ocak ayı' maddesini açıkladı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan dünya yıldızı Victor Osimhen'in ocak ayında kulüpten ayrılmasını öngören bir maddenin sözleşmede bulunduğunu açıkladı.

Katıldığı bir canlı yayında Osimhen'in takıma katılması ve geleceğine ilişkin konuşan Buruk, şunları söyledi:

"Osimhen baştan beri kalacağını söyledi. Kontratında ocak ayı ile ilgili bir madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi. Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O da kalmak istediğini söyledi. O maddenin hiçbir önemi yok."

Sezon başında Napoli'de kadro dışı bırakılan Osimhen, Avrupa'da transfer penceresinin kapanmasının ardından bir sezonluğuna kiralık olarak Galatasaray'a transfer olmuştu.

Napoli, Osimhen'in serbest kalma bedelini 75 milyon euro'ya düşürmüştü.