Okan Buruk sakatlıklar hakkında bilgi verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Union Saint-Gilloise karşılaşması öncesinde basın toplantısında konuştu.

Karşılaşmanın önemine dikkat çeken Buruk, takımına güvendiğini vurguladı:

“Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerimiz belli. Son üç maçta üç galibiyet aldık. Bu mücadele de yolumuz açısından çok değerli. Taraftarımızla beraber kendi sahamızda en yüksek enerjiyi oluşturmak istiyoruz. Fiziksel ve mental olarak hazır olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Rakibimize saygı duyuyoruz; liglerinde liderler, PSV’yi yendiler. Ama kendi kalitemizi sahaya koyarsak kazanmak için hiçbir engel yok.”

“BİR HAYALİMİZ VAR”

Mauro Icardi, takımın Şampiyonlar Ligi hedefine dikkat çekti: “Yarın çok önemli bir maçımız var. Bir hayalimiz ve hedefimiz var: kazanmak ve tur için avantaj elde etmek. İlk maçtan sonra üç kritik galibiyet aldık. Bu seriyi sürdürmek istiyoruz. Eksikler olabilir ama oynayan herkes hazır ve takım için elinden geleni yapacak.”

Okan Buruk sakat oyuncularla ilgili net durumun maç gününe doğru kesinleşeceğini söyledi: “Bazı bölgelerde üst üste sakatlıklar ve cezalar oldu. Kadro sayımız azaldı ama sahaya yine güçlü bir 11 çıkaracağız. Bugün ve yarın oyuncularımızı tekrar değerlendireceğiz. Maç saatinde soru işaretleri netleşmiş olur”

Eleştiriler ve fiziksel durumu hakkında konuşan Icardi: “Her zaman yüzde yüz olmak isterim ama son 10 yılda hiç tam olarak yüzde yüz olmadığım dönemler oldu. Galatasaray’da da sakatlıklarla oynadım. Topuğum, bileğim sık sık sorun çıkarıyor; iğneyle çıktığım maçlar var. Yine de her antrenmanda en iyisini yapıyorum.”

Özel hayatındaki durumun performansına bahane olmadığını belirtti: “Hafta sonu söylediğim gibi, profesyonelim. Kulübün izniyle 5 aydır görmediğim kızlarımı ziyaret ettim ama bu mazeret değil. Her gün işimi yapıyorum ve odak noktam sahada en iyisini ortaya koymak.”

Okan Buruk, maçın sonuçları açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı: “Bu karşılaşmayı kazanırsak ilk hedefimiz olan ilk 24’e kalma yolunda çok önemli bir adım atmış olacağız. Ardından ilk 16 ve seribaşı olma hedefi geliyor. En büyük hayalimiz ilk 8 içinde yer almak. Ancak şu an tek odak noktamız yarınki maçı kazanmak.”