Okan Buruk'tan beş şampiyonluk: Tarihe geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor karşısında alınan galibiyetle ilan edilen şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Kariyerindeki 5'inci Süper Lig şampiyonluğunu yaşadığını belirten Buruk, teknik direktörlük kariyerinde önemli bir başarı elde ettiğini söyledi.

Daha önce Başakşehir ile de şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adam, “Kendi adıma teknik adamlık kariyerimde bir yıldızı da tamamlamış oldum. Ancak burada en önemli şey Galatasaray’ın üst üste 4. kez şampiyon olması” ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR DESTEĞİ ÖNEMLİYDİ"

Taraftar desteğinin sezon boyunca takım için önemli olduğunu dile getiren Buruk, hem ligde hem Avrupa’da camiayı memnun edecek bir performans ortaya koyduklarını belirtti.

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükseldiklerini hatırlatan Buruk, daha iyisini yapabilecek güçte olduklarını ancak yoğun maç temposunun sezonun son bölümünde yorgunluk oluşturduğunu söyledi.

Sezon genelinde istikrarlı bir görüntü sergilediklerini ifade eden Buruk, “Şampiyonluk yarışında sezon boyunca hep ön planda kaldık. Zaman zaman zorluklar yaşansa da genel olarak hedefe odaklanan bir takım görüntüsü verdik.” dedi.

Yeni sezon hedeflerine de değinen sarı-kırmızılı teknik adam, üst üste 5. şampiyonluğu kazanarak yeni bir başarı hikayesi yazmak istediklerini belirtti. Buruk ayrıca Başkan Dursun Özbek ve yönetim kuruluna destekleri nedeniyle teşekkür etti.