Okan Buruk'tan deplasman rekoru

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

Tecrübeli teknik direktör, dün Süper Lig'in 19. haftasında Karagümrük'ü 3-1 yendikleri karşılaşmada sarı-kırmızılıların başında çıktığı 64. deplasman maçında 50. galibiyetini aldı.

Buruk, bu galibiyetle Galatasaray ile kırdığı rekorlara bir yenisini ekledi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig tarihinde 50. deplasman zaferine en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.

Buruk'u bu alanda 80 maçla Fatih Terim (Galatasaray), 95 karşılaşmayla İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş) ve 100 müsabakayla Şenol Güneş (Trabzonspor) takip ediyor.

GALATASARAY 182 MAÇA ÇIKTI

Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak 182 resmi müsabakada görev aldı.

Sarı-kırmızılıların başında 129 Süper Lig, 16 Ziraat Türkiye Kupası, 13 Şampiyonlar Ligi, 12 Avrupa Ligi, 8 Şampiyonlar Ligi elemeleri ve 4 Süper Kupa karşılaşmasına çıkan 52 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçlarda 132 galibiyet, 27 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekiple 5 kez kupa sevinci yaşadı.

Takımın başında 4. sezonunu yaşayan Buruk, Galatasaray'da 3 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

EN ÇOK GALİBİYET ALANLAR ARASINDA

Okan Buruk, Galatasaray tarihinde en fazla galibiyet yaşayan 3 teknik direktör arasında yer alıyor.

Sarı-kırmızılıların başında 132 maç kazanan Okan Buruk'un önünde 333 galibiyet yaşayan Fatih Terim ve 218 galibiyet elde eden Gündüz Kılıç bulunuyor.

Galatasaray, Okan Buruk'un yönetiminde Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor.

2023-2024 sezonunda 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 102 puan toplayarak ligin puan rekoruna ulaştı.

Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu.

İKİ SEZON ÜST ÜSTE 90 PUANI GEÇTİ

Galatasaray, Okan Buruk'un teknik direktörlük döneminde iki sezon üst üste 90 puanı geçti.

Buruk ile ilk şampiyon olduğu 2022-2023 sezonunda 88 puan elde eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iki sezon üst üste 90 puanı geçerek Süper Lig'i kazandı. 2023-2024 sezonunda 102 puan ve geçen sezon da 95 puanla şampiyon olan Galatasaray, böylece Süper Lig tarihinde iki sezon üst üste 90 ve üzeri puan toplayan ilk takım olmayı başardı.

Okan Buruk, Galatasaray'daki ilk sezonunda 2,44, ikinci sezonunda 2,68 puan ve üçüncü sezonunda da 2,63 puan ortalaması yakaladı.

Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam unvanını da aldı. Ligin 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşadı.

DAUM'U GEÇTİ

Tecrübeli teknik adam, böylece Fenerbahçe'de 103 maçta 75 galibiyete ulaşan Christoph Daum'a ait rekoru ele geçirdi.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile bu sezon Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek en iyi lig başlangıcını yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde bu sezon Süper Lig'deki ilk 7 maçını kazanarak kulüp tarihindeki en iyi lig başlangıcını gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapmıştı. Galatasaray, daha sonra teknik direktör Okan Buruk ile 2024-2025 sezonunda aynı başarıyı yakaladı.