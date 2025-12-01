Okan Buruk'tan derbi öncesi oyuncularına mesaj

Süper Lig’de haftaya bir puan farkla zirvede giren Galatasaray, Kadıköy’de oynanacak derbi öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk, son toplantısında oyuncularına kısa ve net bir mesaj verdi: “Lider geldik, lider döneceğiz. Hepinize güveniyorum.”

Buruk yönetimindeki Galatasaray, son üç sezonda deplasmanda oynadığı dört derbide mağlubiyet yaşamadı; üç kez kazandı, bir maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

DERBİNİN EKONOMİK BOYUTU

Transfermarkt verilerine göre bugünkü karşılaşma, Süper Lig’in en yüksek toplam değere sahip iki takımını buluşturacak. Galatasaray’ın kadro değeri 305 milyon euro ile ligin zirvesinde yer alırken, Fenerbahçe 292 milyon euro ile hemen arkasında bulunuyor. İki takımın toplam kadro değeri yaklaşık 597 milyon euro, yani güncel kurla yaklaşık 29 milyar TL.

Galatasaray'ın en değerli oyuncusu, 75 milyon Euro’ya ulaşan piyasa değeriyle Victor Osimhen. Onu 28 milyon euro değerindeki Wilfried Singo ile 25 milyon Euro’luk Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane takip ediyor.

Fenerbahçe cephesinde ise en yüksek piyasa değerine sahip isim, 35 milyon Euro ile Jhon Duran. Orta sahada Edson Álvarez ve forvet En-Nesyri 24 milyon Euro seviyesinde bulunurken, Kerem Aktürkoğlu’nun piyasa değeri 23 milyon Euro olarak görünüyor.