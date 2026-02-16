Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’ndeki Juventus maçı öncesinde La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda hem hedeflerini hem de kadro planlamasına dair görüşlerini paylaştı.

Avrupa arenasındaki hedeflere değinen Buruk, “Ülkemizde yıllarca başarılar elde ettikten sonra Avrupa’da da kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Taraftarlarımız Şampiyonlar Ligi gecelerinde çok etkili oluyor, stadyum adeta bir kazan gibi” dedi.

"ÇİFT FORVET OYNAYABİLİRİZ"

Kadro tercihleriyle ilgili konuşan deneyimli teknik adam, Victor Osimhen ve Mauro Icardi hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Osimhen’i transfer ettiğimizde iki forvetle oynamayı düşündüm ancak Icardi’nin sakatlığı planlarımızı değiştirdi.

Şimdi ikisi de formunun zirvesinde ve birlikte oynayabilirler. Leroy Sané ve Noa Lang gibi oyuncuları da kadromuza kattık. Bu yüzden ilk 11’i belirlemek kolay değil.”

"BELKİ BİR GÜN DÖNERİM"

Serie A’yı yakından takip ettiğini belirten Buruk, “Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak İtalya’ya dönerim” derken, ligdeki şampiyonluk yarışına ilişkin olarak Inter’i favori gördüğünü ve teknik direktör Cristian Chivu’nun başarılı bir iş çıkardığını söyledi.

Inter forması giyen ve adı Galatasaray’la anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuşan Buruk, “Hakan’ı iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Taraftarımız da onu istiyor. Onu kollarımızı açarak bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde Inter’de yaşadıklarına da değinen Okan Buruk, “İlk antrenman gününde 3 bin taraftar vardı, hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Bir anda Ronaldo, Zanetti ve Vieri ile aynı soyunma odasında buldum kendimi. O 5 Mayıs olmasaydı keşke… Ronaldo’nun gözyaşları hâlâ aklımda” sözleriyle İtalya günlerini anlattı.