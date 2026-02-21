Okan Buruk'tan hakemlere tepki: "Nizami golümüz verilmedi"

Okan Buruk, Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün teknik direktörü yaptığı açıklamada hakemlere tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanıda bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi.

"UTANÇ VERİCİ"

Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu."

Oynadıkları futbolu yetersiz bulan Buruk açıklamasının devamında ise şu değerlendirmede bulundu:

"Konyaspor'u tebrik ediyorum. Rakibimizi kutlamak istiyorum. Biz yeteri kadar iyi olsak, 1-2 golümüz verilmese de yine kazanırdık. Biz, Galatasaray gibi oynamadığımız için kaybettik."

OSIMHEN HAKKINDA AÇIKLAMA

Victor Osimhen'in durumu hakkında da konuşan tecrübeli antrenör yıldız oyuncunun durumuyla alakalı detaylı bilgiler verdi:

"Osimhen'in olmaması önemliydi. Icardi maça son anda yetişti. Dünkü antrenmanı yarım bırakmıştı, sırt ve boynunda tutulma vardı.

Başlatalım mı başlatmayalım mı diye düşündük. Devre arasında hem ön alan baskısı hem de özellikle Konyaspor önde oynamaya çalışıyordu, Barış'ın savunma arkasına koşularını düşündük, olmadı. Takım olarak hep geriye döndük."