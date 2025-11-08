Okan Buruk'tan iddialı açıklamalar: Şampiyonlar Ligi'nde hayallerimiz büyük

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ertem Şener’in YouTube kanalına konuk oldu. Başarılı çalıştırıcı, Azerbaycan ekibi Karabağ, Galatasaray’ın yeni tesisleri ve Şampiyonlar Ligi hedefleri hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Buruk, Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov’a övgü dolu sözler söyledi: “Öncelikle Azerbaycan’a sevgilerimi gönderiyorum, Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Sahadaki zaferler kadar dışarıdaki zaferler de çok önemli. Kalbimiz, gönlümüz her zaman Azerbaycan’la birlikte. Kardeş ülkemizle aynı duyguları yaşıyoruz. Kurban Hoca da bu kardeşliğin simgelerinden biri. Karabağ çok başarılı bir takım, bu başarılar kesinlikle tesadüf değil.”

“KARABAĞ’IN BAŞARISI SÜRPRİZ DEĞİL”

Üç yıl önce Karabağ’la oynadıkları hazırlık maçını hatırlatan Buruk, rakibin disiplinli futboluna dikkat çekti: “Kurban Hoca’nın takımını o zaman da çok beğenmiştim. Hazırlık maçı bile olsa oyun kaliteleri çok yüksekti. O yüzden Avrupa’da elde ettikleri sonuçlar bana sürpriz gelmiyor.

Kurban Hoca ve Karabağ da bizim gibi kazanma odaklı bir takım. Onların bize gösterdiği destek ve ilgiden çok mutlu olduk. Biz de birbirimizi takip ediyoruz. İnşallah yollarımız Şampiyonlar Ligi’nde yeniden kesişir.”

Kopenhag, Chelsea gibi zorlu rakiplere karşı oyunlarından ödün vermiyorlar. Karabağ, hem iç sahada hem deplasmanda aynı disiplini gösteriyor. Bu da Kurban Hoca’nın başarısını kanıtlıyor.”

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi hedefleri hakkında da konuşan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı: “Şampiyonlar Ligi çok zor bir platform ama biz de en yukarılara oynamak zorundayız. Hayallerimizden ödün vermemeliyiz. En büyüklerin olduğu bir ligde büyük hedeflerle ilerlemek istiyoruz. İnşallah hem biz hem de Karabağ bu yolda çok güzel yerlere geliriz.”

“KEMERBURGAZ BİZE YENİ BİR ENERJİ KATTI”

Florya’dan Kemerburgaz’a taşınmanın takıma olumlu yansıdığını belirten Buruk, tesisleşmenin önemini vurguladı: “Kemerburgaz’a geçtikten sonra Florya’yı hiç aramadık diyebilirim. Yeni tesisimiz oyuncuların motivasyonunu ve çalışma isteğini artırdı. Başkanımıza bu yatırımı için teşekkür ediyorum. İnşallah altyapı da buraya taşındığında Galatasaray’ın geleceği çok daha parlak olacak.”

“GALATASARAY SEVGİSİ HİÇ BİTMİYOR”

Son olarak eski futbolcuların kulübe bağlılığına değinen deneyimli hoca, duygusal anlar yaşadıklarını anlattı: "Galatasaray’a gelen kolay kolay burayı unutmuyor. Juan Mata bir yılda bile o aidiyeti hissetti. Mertens geldiğinde sahada onu görünce neredeyse ağlayacaktık. Bu kulüp oyuncularına o kadar derin bir sevgi bırakıyor ki ayrılan bile kendini Galatasaraylı hissediyor.”