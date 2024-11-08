Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya gönderme

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında RAMS Park'ta İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 3-2 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Planlarının maç boyunca işlediğini dile getiren Okan Buruk, "Hem Türk futbolu için hem de Galatasaray için çok önemli, güzel, heyecanlı ve taraftarımızı mutlu ettiğimiz bir maç oynadık. Maçın büyük bölümünü domine ettik, net pozisyonlara girdik, gol attık. Tottenham, Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Maça en iyi kadrosuyla çıkmadı ama çok önemli oyunculara sahipler. Hem dizilişimiz hem de oyun planımız bütün maç boyunca işledi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra karşılamamızda küçük problemler yaşadık. Ancak Türk futbolu için önemli bir gece. Türk futbolunun ne kadar kaliteli olduğunu sahada gösterdik. Türkiye Ligi ve Türk takımları çok önemli, Türk futbolu önemli bir değer. Bunu da bugün net bir şekilde sahada gösterdik. Güzel bir gece geçirdik. Oyuncularımıza ve bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Buruk, "Takımınızın başında en iyi maçınız olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "En iyi maçımız olduğunu düşünüyorum. Türk futbol tarihinin bu seviyedeki bir İngiliz takımına karşı en güçlü oyunuydu" dedi.

MOURINHO'YA GÖNDERME

Okan Buruk, şöyle devam etti:

"Futbolun içinde kalmamız gerekiyor. Bugün Türk futbolu için oynadık, Türk futbolunu temsil ettik. Avrupa'da kendimizi en iyi şekilde göstermemiz gerek. Türkiye Ligi'ndeki yarışımız da devam edecek. Onun dışındaki suçlamalar emeğe saygısızlık. Herkes birbirine çamur atabilir ama önemli olan sahada gösterebilmek. Galatasaray takımının sahada kalması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta Türk futbolu kazanacak. Türk futbolunu küçük düşürerek hiçbir şey elde edemeyiz ama bu tür maçları kazanarak futbolumuza değer katıyoruz."

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından Süper Lig için "Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister! Premier Lig, Fransa Ligi, Almanya Ligi, Portekiz Ligi, Hollanda Ligi yayınlanıyor. Bu ligi kim izler" ifadelerini kullanmıştı.