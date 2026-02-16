Okan Buruk'tan Leroy Sane açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile oynanacak kritik mücadele öncesinde, futbolcu Barış Alper Yılmaz ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Buruk, rakibin oyun yapısına dikkat çekerken, sakatlığını atlatan Leroy Sane’nin maç kadrosunda olabileceğini söyledi.

Okan Buruk, Juventus karşısında saha avantajını kullanmak istediklerini vurgularken, Barış Alper Yılmaz zorlu bir maç beklediklerini ancak iyi hazırlandıklarını ifade etti.

"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

Basın toplantısında ilk sözü alan Barış Alper Yılmaz, Juventus maçının önemine dikkat çekerek, “Kolay bir maç olmayacak. Hem takımımız hem de ülkemiz için önemli bir karşılaşma. Rakibi iyi analiz ettik ve yüzde yüz hazırız” dedi. Juventus’un atletik bir takım olduğuna işaret eden milli futbolcu, “Biz de atletik oyunculara sahibiz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız hakkında da konuşan Barış Alper Yılmaz, “Kenan çok iyi bir insan ve çok iyi bir futbolcu. Umarım iyi oynar ama kazanan taraf biz oluruz” diye konuştu.

SANE'NİN DURUMU

Buruk ise sakatlığını atlatan Leroy Sane’nin durumuna ilişkin, “Dün tam antrenmana çıktı, bugün de çıkacak. Yarın oynayabilecek oyunculardan biri” bilgisini paylaştı.

Juventus’un son dönemdeki oyun yapısını değerlendiren Buruk, İtalyan ekibinin teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde farklı dizilimler kullandığını belirterek, “Önceden hesaplanması zor, sürprizli bir takım. Önde Kenan Yıldız ve Francisco Conceição’yu etkili kullanıyorlar. Weston McKennie son haftalarda formda” dedi.

Galatasaray’ın bu tür maçlarda deneyimli olduğunu vurgulayan Buruk, “Saha avantajımız var. Juventus kısa sürede bir maç daha oynayıp yolculuk yapacak. Yorgun olabilirler. Biz daha iyi durumdayız ve bunu değerlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.