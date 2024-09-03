Okan Buruk'tan Mourinho'ya yanıt: "Birbirimizi çok özlediysek 6. haftada hasret gideririz"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun "Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor" sözlerine yanıt verdi.

TV100'e konuşan Buruk, Mourinho'nun, şampiyonluk yarışında en güçlü gördüğü takıma karşı psikolojik bir savaş başlatmaya çalıştığını belirterek "Ben Mourinho’nun oltasına gelmem" dedi.

"6. HAFTADA HASRET GİDERİRİZ"

Gerekmedikçe Moruinho'ya cevap vermeyeceğini belirten Buruk, şu açıklamayı yaptı:

"Jose Mourinho’yu çok iyi tanıyorum ve demeçleriyle ne yapmak istediğini anlıyorum. Chelsea’de, Real Madrid’de ve Roma’da ne yaptıysa onu yapmak istiyor. En güçlü gördüğü rakibe karşı psikolojik savaş başlatıp ekstra baskı oluşturmaya çalışıyor. Ben Mourinho’nun oltasına gelmem. Herkes kendi takımıyla ilgilensin, bu herkes için daha iyi. Birbirimizi çok özlediysek 6. haftada hasret gideririz."

Mourinho, ligin ilk haftasının ardından da "Emin olduğum bir şey var ki Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kart görmeden sahaya 4 metre girebiliyor. Ancak ben 1 metre bile kart görmeden giremiyorum. Galatasaraylı bir futbolcu başka bir oyuncunun suratına yumruk atıp kart görmeyebiliyor. İlk haftada bunu öğrendim" şeklinde konuşmuştu.