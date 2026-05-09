Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması: "Tüm dünya Galatasaray'ı konuştu"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Stresli bir maç oynadık. Çok gol pozisyonuna girdik; kalemize gelen 2 topla gol yedik. Devamında ayağa kalkıp goller atmaya başladık. Oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Daha erken bitirip şampiyonluğu alabilirdik ama heyecanlandırıp maçın sonunda 2 golle bitirdik” dedi.

Galatasaray, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk yaptığı değerlendirmede, “Stresli bir maç oynadık. Çok gol pozisyonuna girdik; kalemize gelen 2 topla gol yedik. Devamında ayağa kalkıp goller atmaya başladık. Oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Daha erken bitirip erken şampiyonluğu alabilirdik ama heyecanlandırıp maçın sonunda 2 golle bitirdik. Yoğun bir sezon geçirdik. Ülke adına da iyi işler yaptığımız bir sezon oldu. Son 16’ya kaldık. 4 sene üst üste şampiyonluktan dolayı oyuncularımızı tebrik ediyorum. Galatasaray taraftarını üzdüğümüz dönemler oldu ama Allah'ın izniyle şampiyon olduk. Galatasaray takımının Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısı çok önemli. Taraftarımızla Avrupa’ya verdiğimiz mesajlar çok önemli. Tüm dünya Galatasaray’ı konuştu. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.