Okan Buruk'tan sürpriz forvet tercihi: Alanyaspor maçı ilk 11'inde değişiklik

İtalya’da oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Süper Lig’e odaklanan Galatasaray, ligin 24. haftasında bu akşam sahasında Alanyaspor’u konuk edecek.

RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk’un ilk 11’de bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

İtalya dönüşü yaşanan yorgunluk ve bazı oyuncularda devam eden ağrılar nedeniyle, Galatasaray’ın Alanyaspor karşılaşmasına Victor Osimhen ile başlamayacağı belirtildi.

OSIMHEN KULÜBEDE

Nijeryalı golcünün kulübede yer alması, forvette ise Mauro Icardi’nin ilk 11’de sahaya çıkması öngörülüyor.

Savunma hattında da değişiklik gündemde. Juventus maçında orta sahada görev yapan Wilfried Singo’nun, Alanyaspor karşısında stoper pozisyonunda forma giymesi bekleniyor. Fildişi Sahilli futbolcunun savunmada Davinson Sánchez ile birlikte görev alacağı ifade ediliyor.

Galatasaray, yoğun fikstür içinde Alanyaspor karşısında alacağı sonuçla ligde yeniden ritim yakalamayı hedefliyor.