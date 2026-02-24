Okan Buruk'tan, Victor Osimhen kararı

Galatasaray’da Konyaspor deplasmanında yaşanan puan kaybı, teknik heyeti net bir karara itti.

Juventus maçı da düşünülerek yapılan rotasyonun bedelini ligde ödeyen sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk, yıldız golcü Victor Osimhen için yeni yol haritasını belirledi.

OSİMHEN ARTIK VAZGEÇİLMEZ

Alınan karara göre Nijeryalı golcü, ağır bir sakatlık yaşamadığı sürece bundan sonra Galatasaray’ın değişmez ilk 11 oyuncularından biri olacak. Teknik heyet, Osimhen’i yeniden dinlendirme riskine girmeme konusunda görüş birliğine vardı.

Galatasaray, bu sezon Osimhen’in forma giymediği 5 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Sarı-kırmızılılar söz konusu karşılaşmalarda 1 beraberlik dört mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Osimhen’in yokluğunda hücumda etkisiz kalan Galatasaray’ın ya puan kaybettiği ya da kazanmakta zorlandığı dikkat çekti.