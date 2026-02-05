Okan Buruk'tan Wilfried Singo’ya yeni görev

Galatasaray, ara transfer döneminin bitimine kısa süre kala dikkat çekici bir transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih forması giyen ve daha önce Galatasaray’da oynayan Sacha Boey’un kiralanması konusunda anlaşma sağladı.

BOEY TRANSFERİNİN PERDE ARKASI

Fransız sağ bekin dönüşünün yalnızca savunma hattı için değil, orta saha planlaması açısından da kritik olduğu belirtildi. Teknik heyetin, Boey’un sağ bekte görev almasıyla birlikte sakatlıktan yeni çıkan Wilfried Singo’yu orta sahada, özellikle 6 numara pozisyonunda denemeyi planladığı ifade ediliyor.

Okan Buruk’un bu düşüncesini daha önce de dile getirdiği ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, kupada İstanbulspor ile oynanan maçta 75 gün sonra oyuna dahil olan Singo için, “Yeni transfer” yorumunu yapmıştı.

Boey’un kadroya katılmasıyla Galatasaray’da savunma ve orta saha rotasyonunun genişlemesi, Okan Buruk’un elini kritik haftalar öncesinde güçlendirdi.