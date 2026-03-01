Okan Buruk'tan Yunus Akgün'ün durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 24. haftasında Alanyaspor karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu. Buruk, hem ligde hem de Avrupa’da ayakta kalmanın kolay olmadığını vurguladı.

Yoğun fikstürün altını çizen Buruk, Juventus ile oynanan ve 120 dakika süren Şampiyonlar Ligi maçının ardından takımın hem fiziksel hem de mental olarak zorlandığını ifade etti.

"DEĞERLİ BİR GALİBİYET"

“O maçtan iki gün sonra sahaya çıkmak kolay değildi. Kötü bir başlangıç bekliyordum ama iyi bitirdik” diyen Buruk, galibiyetin değerine dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynayacakları maçlara da değinen Buruk, İngiliz ekibinin favori olduğunu kabul etti.

Hedeflerinin net olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, “Juventus turunda da favori rakipti ama geçen taraf biz olduk. Burada da en iyisini yapıp çeyrek finale çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Transfer gündemine ilişkin soruları sezon sonuna bırakan Buruk, önceliklerinin üç kulvardaki hedefler olduğunu söyledi. “Şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi… Odaklanmamız gereken yer burası” dedi.

YUNUS VE SALLAI AÇIKLAMASI

Sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Roland Sallai’nin Beşiktaş derbisine yetişeceğini açıklayan Buruk, erteleme taleplerinin de olmadığını belirterek, “Fikstür belli, çıkıp oynayacağız” diye konuştu.

Kendisine yönelik eleştirilere de değinen Buruk, sorumluluğu üstlendiğini vurguladı. “Galatasaray’da çalışıyorsanız her hafta başarılı olmak zorundasınız. Hata varsa birinci sorumlu benim” diyen Buruk, taraftarlardan oyuncularına destek istedi.