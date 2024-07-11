Okan Buruk taraftarlara ‘sakin olun’ çağrısı yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, en doğru transferleri yapmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Buruk, sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tecrübeli teknik adam, "Galatasaray taraftarının transfer konusunda beklentisi var. Bu konuda onları biraz endişeli görüyoruz." şeklindeki yorum üzerine şunları kaydetti: "En az endişeli olması gereken Galatasaray taraftarı. İki sezon üst üste şampiyon olmuş takım var. Kadro genişliği ve oyuncu havuzumuza bakıldığında en sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. Transfer için çok çalışıyoruz ama kolay bir şey değil. Hiçbir zaman transfer yapmak için oyuncu almadık. O yüzden en istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Taraftarımızı erken transferle değil doğru transferle mutlu edeceğiz. Oyuncuların kampa yetişmesi için uğraşıyoruz. İstediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var."

Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin sezon başı takımla çalışmalara katılmasının önemli olduğuna değinen Buruk, "Mauro fiziksel olarak iyi geldi. Bütün oyuncularımız için bu önemli. Hepsi tatil dönemini aktif geçirdi. Mauro da onlardan biri. Mauro için en önemli şey sezon başı kampını geçirmesi. Bizimle hazırlık maçları oynayacak. Son 2 sezonda bunu kendisiyle yaşayamamıştık. Sezon başı kampı tüm oyuncular için önemli oluyor" dedi.