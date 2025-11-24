Okan Buruk üç ismin biletini kesti

Galatasaray, ara transfer dönemi yaklaşırken hem yapılacak takviyelere hem de kadroda düşünülmeyen isimlere odaklanmış durumda. Teknik direktör Okan Buruk’un, yapılan değerlendirmeler sonucunda üç futbolcuyla yolların ayrılmasına sıcak baktığı belirtiliyor.

Gençlerbirliği karşısında alınan 3-2’lik galibiyetin ardından konuşan Buruk, devre arasında kadroda değişiklikler olacağına işaret etmişti. Deneyimli teknik adam, “Bu maç bizim için de bir fırsat oldu. Devre arasında hangi oyuncularla yola devam edeceğimize ve hangi mevkilere takviye yapacağımıza karar vereceğiz. Kadromuzu güçlendireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

BERKAN VE AHMED DE YOLCU

Galatasaray’ın devre arasında ilk olarak Yusuf Demir’le vedalaşması bekleniyor. Gençlerbirliği maçında bulduğu şansı iyi değerlendiremeyen genç oyuncunun, Okan Buruk’un planlarında yer almadığı ifade ediliyor. Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu da ayrılabilir.

Ayrılık listesinde Yusuf Demir’in yanı sıra iki isim daha bulunuyor. Takımdan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu’ya kolaylık sağlanacak. Ayrıca performansı beklentilerin altında kalan Ahmed Kutucu için gelecek teklifler değerlendirilecek.