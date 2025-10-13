Okan Buruk'un ilk hedefi üst üste 4. şampiyonluk

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezonki ilk hedefinin üst üste 4. şampiyonluğu kazanmak olduğunu söyledi.

Galatasaray Kulübünün Youtube kanalında konuşan Buruk, teknik direktör olarak birçok rekor kırmasına rağmen sarı-kırmızılı takımın başarılarının daha önemli olduğunu belirterek, "Bu rekorları Galatasaray kırıyor. Bunu teknik adam, oyuncular, başkan ve yönetim üstünde okuyabiliriz ama asıl olan Galatasaray'ın başarıları. Galatasaray'ın hedefi rekorlar kırmak ve en iyi olmaktır. Bu rekorların içinde yer almak benim için sevindirici. İlk amacımız 4 sene üst üste şampiyonluk. Bunu futbolcu olarak yaşamıştım." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında alınan galibiyete de değinen Buruk, "Avrupa'daki başarılar bu sene çok önemli. Orada ses getirmek önemli. Liverpool maçında bunu yaptık ama yetmez. Şampiyonlar Ligi'nde bir şey kazanmadık, sadece bir maç kazandık. Bu galibiyeti değerli kılmak için diğer maçları kazanıp daha iyisini yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Avrupa'da büyük takımlara karşı olan konsantrasyonlarının diğer takımlara karşı da devam etmesi gerektiğini aktararak, "Liverpool gibi Premier Lig'i kazanmış, dünyanın en iyi takımlarından birini yenmek önemliydi. Geçen seneki Tottenham maçı belki en iyi oynadığımız maçtı. Çok daha farklı kazanabilirdik. Önceki sene Manchester United deplasmanından galibiyetle döndük. Çok iyi ve önemli kadrolara karşı kurduğumuz üstünlüğü bizden daha düşük değerde ve kalitede takımlara kurmamız gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. O maçlara da aynı şekilde odaklanmamız gerekiyor. O takımlara karşı da bu konsantrasyonu yakalarsak Avrupa'da işimiz daha kolay olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Icardı'nin sözleşmesi

Mauro Icardi'nin sözleşmesiyle ilgiyi soruyu yanıtlayan Okan Buruk, Arjantinli oyuncunun hakkının ödenemeyeceğini söyleyerek şunları aktardı:

"Icardi geldiğinden beri kazandığımız ilk 2 şampiyonlukta en büyük rollerden biriydi. 2022 yazında geldim, belki Galatasaray'ın en umutsuz olduğu yaz o yazdı. Bir camiayı şampiyonluğa tekrar inandırmak, tekrar oraya sokmak kolay değil. Icardi burada çok önemli rol aldı. Icardi'nin oluşturduğu atmosfer birçok insanı Galatasaraylı yaptı. 'Parasını alıyor.' diyebilirsiniz ama Icardi'nin hakkı ödenmez. Icardi kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil. Icardi de kolay vazgeçecek oyuncu değil. Bir sakatlığı vardı, bunu atlattı. Bu sakatlıktan dönmek kolay değil. Icardi santrfor mevkisinde fiziksel yapısından çok yeteneğiyle oynayan bir oyuncu. Bir önceki senenin fiziğini yakalamak kolay değil. Tekrar o performansı yakalaması zaman alıyor. Bu da oynayarak, takım içinde yer alarak oluyor. Yüzde 100 hazır olmadığını hepimiz biliyoruz. Yüzde 100'e ulaşması için oynaması gerekiyor, süre lazım. Takımın galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Bizim için çok önemli ve değerli bir oyuncu. Muslera gittikten sonra başka bir kaptan da seçebilirsiniz ama Icardi'ye ne kadar inandığımızı göstermek için onu takım kaptanı belirledik. Ekim ayında sözleşme konuşulması kadar saçma bir şey duymadım."

Buruk, Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'yla Benin'e giderken bindikleri uçağın camının çatlaması sonrası acil iniş yapmasıyla ilgili bir soruya, "Oyuncularımızı gönderirken korkmaya başlıyoruz. Sadece Osimhen'in uçağının camının kırılması değil. Afrika'da oynayan oyuncular için özellikle hem maç sertliği hem de zeminlerin kötü olması birçok anlamda korkularımızı arttırıyor. Bir önceki maçta Osimhen'in sakatlanması vardı. Bu sefer maçı bitirdik güzel bir şekilde ama dönüşteki uçakla ilgili bir problem çıktı. Haberi görünce korktuk ama önemli bir şey yok." diye konuştu.

Buruk, tedavisi devam eden Wilfred Singo'nun en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, takıma bu sezon katılan İlkay Gündoğan ile son yıllarda görüşme halinde olduklarını ve bu oyuncunun gelmesiyle iyi bir lider transfer ettiklerini kaydetti.