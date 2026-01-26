Okan Buruk'un transferde bir numaralı önceliği belli oldu

Galatasaray’da orta saha transferi için temaslar sürerken aday listesinde değişiklikler yaşanıyor.

Ertan Süzgün’ün aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, orta saha takviyesi için Villarreal forması giyen Pape Gueye’yi kadroda görmek istiyor.

40 MİLYON EURO İSTİYORLAR

İspanyol ekibinin 27 yaşındaki Senegalli futbolcu için yüksek bir bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor. Galatasaray’da bugün yapılan transfer toplantısında, Gueye transferi için şartların zorlanması yönünde karar alındı.

Villarreal’in Pape Gueye için talep ettiği bonservis bedelinin yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.