Okan Buruk ve Dursun Özbek 'casus' avında

Fenerbahçe karşılaşması öncesi Galatasaray’da dikkat çekici bir konu gündeme geldi. Kemerburgaz Tesisleri’nde yapılan çalışmalarla ilgili bazı detayların kısa sürede dışarı yansıması, teknik heyetin ve yönetimin tepkisine neden oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, liderlik koltuğunda girdiği derbi haftasında hazırlıklarını sürdürürken, sakat oyuncuların durumuna ilişkin bilgilerin hızla sosyal medyada yer alması kulüp içinde soru işaretleri doğurdu. Başkan Dursun Özbek ve Teknik direktör Okan Buruk’un da bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi.

İddiaya göre yönetim, tesislerde görev yapan personele bilgi paylaşımı konusunda daha dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Kulüp kaynakları, son günlerde Kemerburgaz’dan çıkan haber yoğunluğunun kontrol altına alınmak istendiğini belirtiyor.

Galatasaray cephesinde bu hassasiyetin artmasının bir diğer nedeni ise rakip Fenerbahçe’nin derbi öncesi çalışmalarına dair çok az bilginin dışarıya yansıması. Sarı-kırmızılı yönetimin, “Bizim tarafımızda bilgiler hızlı yayılıyor, bu durumu minimize etmeliyiz” şeklinde bir değerlendirme yaptığı ifade ediliyor.

Derbi öncesinde takım çalışmalarına odaklanırken, kulüp içinde bilgi akışının kontrol edilmesine yönelik adımların da sürdüğü belirtiliyor.