Okan Buruk yanıtladı: Osimhen ve Jakobs kadroda olacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacakları Atletico Madrid maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıya Buruk'la beraber sarı-kırmızılalırın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira da katıldı.

Buruk, rakiplerinin çok formda ve kaliteli bir ekip olduğunu belirttiği açıklamısında şu ifadeleri kullandı:

"İspanya'da bir tren kazası var rakibimiz İspanyol, başsağlığı diliyorum.

Bizim için önemli bir maç. İyi ve formda bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle Sörloth'un performansının çok yükseldiği bir dönemdeyiz.

Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu ve bu maçı ne kadar önemsediğini bilyioruz. Hedefleri ilk 8, bizim ilk 24. Bir galibiyet bizi ilk 24'e sokacak."

OSIMHEN VE JAKOBS HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Victor Osimhen ve Ismail Jakobs hakkında konuşan tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osimhen döndü. Ismail Jakobs, bu gece veya yarın sabah burada olacak. O kadroda olacak diye düşünüyoruz. Sara antrenmanda takımla birlikte olacak. Bu dönüşler, kadro sayısının artması beni mutlu ediyor.

Hem benim için hem taraftarımız için hem takımım için önemli bir fırsat, bu fırsatı kaybetmek istemiyoruz. Galatasaray ruhuna uygun oynamamız gerekiyor.

Çok motive olmamız gerekiyor. Çok dinamik, çok mücadeleci bir takım. Birbirine çok benzeyen iki takımız ama bize göre daha dinamik bir takım. Bu dinamikliği öndeki oyuncularımızla fırsata çevirmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol yediler. İyi oyunculara karşı, kaliteli oyunculara karşı çok fazla pozisyon verdiler."

"OYUNCULARA DESTEK VERİN"

Kendisi hakkında yapılan eleştirilere de cevap veren Buruk, taraftarın son dönemdeki kötü grafik hakkında endişelerini anladığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Benim 4. senem burada teknik direktör olarak, hem futbolcu hem öncesinde taraftar olarak hep Galatasaray'ın başarılarını gördük. 30-35 yıla baktığınızda Galatasaray çok başarılı, 3 senedir şampiyonuz.

Beklentiler hep yüzdek bizden, biz de buna cevap vermek istiyoruz. Doğrular yanlışlar var. Bu benim için de geçerli. Galatasaraylı futbolcuların, teknik heyetinin, yönetiminin her şeyi verdiğinden emin olsun taraftar. Onların başını hiç yere eğdirmedik. Bunun için yine çabalayacağız. Bu dönem, daha çok birlikte olmamız gereken bir dönem.

Galatasaray, son 3 yılın şampiyonu olarak bu sene şampiyon olmasın diye saha içinde mücadele var ama saha dışındaki mücadeleye de gözleri açıp bakmamız gerekiyor. Neler olup neler bitiyor saha dışında, bakmak gerekiyor. Galatasaray başarısına odaklanmalıyız biz. Transfere çok odaklandık, saha içindeki konsantrasyonu kaybettik.

Transfer tabii ki olacak ama yarın motivasyonu yüksek tutalım. Oyunculara destek olalım. Maçın başı kötü oynayabilir, sonra iyi oynayabilirsiniz. Galatasaray taraftarı, her zaman oyuncularının moralini yükseltmiştir. Onların performansıyla bizim performansımızı yukarı çekmek. Yarın nasıl bir kulüp olduğumuzu gösterme günü."

"PUAN VEYA PUANLAR ALMAK İSTİYORUZ"

Lucas Torreira ise karşılaşmanın çok zorlu geçeceğini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yarınki maç önemli, büyük oyuncuları ve büyük hocası olan bir takıma karşı oynayacağız. Benim için ayrı bir önemi var, Atletico Madrid'de 1 sene oynadım ve ligi kazanmıştık. Puanlar çok önemli. Taraftarlarımızla birlikte güzel bir oyun oynamak ve puan çıkarmak istiyoruz."

Biliyoruz ki takımımız tam olduğunda çok güçlüyüz, bunu Liverpool maçında gösterdik. Yarın yine hep beraber olacağız. Zorlandığımız bir dönemdeyiz belki ama beraber mücadele etmeliyiz. Galatasaray'ın iyiliği için hareket etmeliyiz."