Okan Buruk’tan “Bebek manavı” iddialarına yanıt

Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bebek Oteli’nin karşısındaki bir manavda görüntülenmesi üzerinden yapılan paylaşımlar, kısa sürede tartışma konusu olmuştu.

Söz konusu görüntülerde Buruk’un manavdan çıkarken elindeki bir nesneyi cebine koyması sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara yol açarken deneyimli teknik adam iddialara yanıt verdi.

"ALIŞVERİŞE GİTTİM"

Buruk, söz konusu manavın evine yaklaşık 500 metre mesafede olduğunu ve alışveriş için gittiğini söyledi.

Manavdan avokado ve mango aldığını belirten Buruk, alışverişe ait dekontu da çıkardığını ifade eden Buruk sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Evimin 500 metre ilerisinde manava gidişim. Avokado, mango aldım. Bir meyveyi de yemiştim. Ben sokağa, yere hiçbir şey atmam. Cebime koydum. Bu hassasiyette bir insanım.Komik şeyler görüyorsunuz sonra. Elinde ne vardı diyorlar. Meyve yedim”

Okan Buruk, yapılan yorumların art niyetli olduğunu düşündüğünü belirterek, “Komik şeyler görüyorsunuz. Saçma sapan, bel altı vuruşlar oluyor. Bunlara gülüp geçiyorum. Kafaya takmıyorum” diye konuştu.