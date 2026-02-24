Okan Buruk’tan Juventus maçı öncesi rehavet uyarısı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus deplasmanına avantajlı gidiyor. İstanbul’daki ilk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını rehavete karşı sert bir şekilde uyardı.

Torino’da oynanacak kritik mücadele öncesi takım içi toplantı yapan Buruk’un net mesajlar verdiği öğrenildi.

“ÖNCE TURU GEÇMELİYİZ”

Deneyimli teknik adamın oyuncularına, “İstanbul’da çok güzel bir galibiyet aldık. Ancak sevinebilmemiz için önce turu geçmeliyiz. Rehavete yer yok. Dikkatli olmazsak cezayı keserler. Hatasız ve birbirinize yardım ederek oynamak zorundasınız” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Buruk’un özellikle savunma disiplini ve takım yardımlaşması üzerinde durduğu, ilk maçtaki ciddiyet ve konsantrasyonun rövanşta da sürdürülmesini istediği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekip her türlü galibiyet, beraberlik ve iki farklı mağlubiyet halinde turu geçecek. Galatasaray’ın son 16’ya kalması durumunda rakibi İngiltere’den Liverpool veya Tottenham Hotspur olacak.