Okan Buruk’tan Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularına uyarı

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşmaya hazırlanırken teknik direktör Okan Buruk oyuncularıyla maç öncesi bir toplantı gerçekleştirdi.

Ligin ilk yarısının son karşılaşmasını RAMS Park’ta oynayacak olan sarı-kırmızılı ekipte Buruk’un toplantıda, kadrodaki eksiklere rağmen sahaya çıkacak oyuncuların sorumluluk alması gerektiğini vurguladığı öğrenildi.

"MÜCADELEYİ BIRAKMAYIN"

Okan Buruk’un futbolcularına, “Kadroda eksikler olabilir ancak sahada yine 11 kişi olacağız. Mücadeleden kopmadan, disiplinli bir şekilde oyunu sürdürmeliyiz” dediği aktarıldı.

Tecrübeli teknik adamın ayrıca, iç sahada oynanacak maçta puan kaybına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, “Taraftarımızın önünde oynuyoruz. Maçı sonuna kadar zorlayalım ve devre arasına galibiyetle girelim” ifadelerini kullandığı kaydedildi.