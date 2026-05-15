Okan Saftekin’den ilk kitap: "Sen Saatleri"

Okan Saftekin’in ilk kitabı olan "Sen Saatleri", Sokak Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluştu.

Şairin ölüm, ayrılık ve aşk temalarını işlediği eser, toplam 35 şiirden oluşuyor.

Acı, özlem ve melankoli temalarıyla şekillenen bir şiir derlemesi olan "Sen Saatleri", kum saati metaforu üzerinden zamanın geçişini ve sevilen kişinin yokluğuyla harmanlanan bir büyüme sancısını dramatik bir dille yansıtıyor.

Dizelerde karşılıksız kalmış duygular ve doğa imgeleri kullanılarak yalnızlığın portresi çiziliyor.

"Sen Saatleri", özellikle baba figürü ve ölüm temalarına yaptığı vurgularla, okuyucuyu hayatın trajedileriyle karşı karşıya getiren hüzünlü bir atmosfere davet ediyor.