Okan Toygar'dan Ataol Behramoğlu ile nehir söyleşi: "Hayatımız Güzeldir"

Yunanlı şair Yannis Ritsos’un, Ataol Behramoğlu sürgüne çıktığında, ona ve devrimcilere ithafen söylediği “Hayatımız Güzeldir” sözü; artık Okan Toygar’ın usta şairle yaptığı nehir söyleşi kitabının adı.

Daha önce çeşitli gazete ve dergilerde deneme, inceleme ve portre yazıları yayımlayan Okan Toygar, "Hayatımız Güzeldir"de Ataol Behramoğlu ile sadece oylumlu bir söyleşi yapmakla kalmıyor; aynı zamanda Türkiye tarihini sorguluyor, Türkiye'nin 1960’lı yıllardan günümüze uzanan düşünsel ve siyasal atmosferini de mercek altına alıyor.

Toygar; akademik titizliği, edebî ve siyasal kavrayışıyla, tartışmayı alışılmış yüzeysel sorgulamalardan çıkarıp, kavramsal derinliği öne alan bir zeminde sürdürüyor.

Tekin Yayıevi etiketiyle okurlarla buluşan "Hayatımız Güzeldir", Eren Aysan’ın sözleriyle sözünü sakınmayan bilge şairin, çağının bilincine varmış aydının dünyasına sıcak bir davet.

Eren Aysan kitabı şöyle tanımlıyor: “Yaşamı cezaevinde, sürgünde, yoklukla ve zorlukla geçmiş Ataol Behramoğlu'nun her şeye rağmen güzel düşlerle geleceğe bakma becerisini sunduğu bir direnç kitabı.”