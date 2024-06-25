Okinawa’daki Amerikan üssünün yükü azaltılabilir

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, halkın yoğunlaşan askeri üslerden duyduğu rahatsızlığın farkında olduklarını ifade ederek askeri üs yükünün azaltılması için kararlılık göstereceklerini bildirdi. Kişida, Okinawa Muharebeleri’nin sona ermesinin 79. yıl dönümünde ada eyaletindeki anma töreninde yaptığı konuşmada, bölgede, patlamamış bombaların imhası ve ölenlerin kalıntıları ile karşılaşılması dahil savaşın acı yüzünün halen hissedildiğini söyledi.

Kişida, muharebelerin gerçekliği ve barışın kıymetinin gelecek nesillere aktarılmasının halihazırda bölge halkının görevi olduğunu kaydetti. Japonya yüz ölçümünün yüzde 0,6’sını oluşturan Okinawa, ülke genelindeki ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6’sına ev sahipliği yapıyor.