Oklahoma City Thunder, Golden State'i farklı mağlup etti

NBA’de Oklahoma City Thunder, deplasmanda Golden State Warriors’ı 131-94 mağlup etti.

Chase Center’da oynanan karşılaşmada Shai Gilgeous-Alexander, 30 sayı ve 7 asistlik performansıyla Thunder’ın galibiyetinde öne çıktı. Chet Holmgren ise 15 sayı ve 15 ribauntla double-double yaptı.

Warriors, sol ayak bileği burkulan Stephen Curry’nin yanı sıra Jimmy Butler, Draymond Green ve Jonathan Kuminga’dan yoksun sahaya çıktı. Ev sahibi ekipte Will Richard, Moses Moody ve Al Horford 13’er sayıyla en skorer isimler oldu.

ANTETOKOUNMPO SON ANDA KAZANDIRDI

Milwaukee Bucks, son anları büyük çekişmeye sahne olan maçta Charlotte Hornets’ı 122-121 mağlup etti. Karşılaşmanın son 10,5 saniyesinde liderlik üç kez el değiştirirken, Bucks’a galibiyeti 4,7 saniye kala attığı smaçla Giannis Antetokounmpo getirdi.

Yunan yıldız, bu performansıyla kariyerinde 158. kez en az 30 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist üretti ve bu alanda Oscar Robertson ile Kareem Abdul-Jabbar’ı geride bıraktı.

Bucks’ta Ryan Rollins 29 sayı ve 8 asist, Bobby Portis ise 20 sayı ve 6 ribauntla oynadı. Hornets’ta Kon Knueppel 26, Miles Bridges 25, Brandon Miller 19 sayıyla mücadele etti.

Los Angeles Lakers, sahasında Memphis Grizzlies’i 128-121 yenmeyi başardı. Lakers’ta Luka Doncic 34 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla öne çıkarken, LeBron James 31 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle galibiyete katkı sağladı.

Altı oyuncusundan yoksun mücadele eden Grizzlies’ta Jaren Jackson Jr. 25 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Eski Lakers oyuncusu Kentavious Caldwell-Pope 20 sayı üretirken, Ja Morant 16 sayı ve 11 asistle maçı tamamladı.