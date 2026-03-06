Okluk’a Saray, halka nemli duvar

Türkiye’deki barınma sorunu, artan kira ve konut fiyatları nedeniyle kangren halini aldı. Ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiren fahiş kira artışlarının yanı sıra Türkiye’nin konut stoku da giderek yaşlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri, Türkiye’deki yaşlı konut sorununa mercek tuttu.

Türkiye'de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, yurttaşın en temel ihtiyacı olan barınmayı da olumsuz etkiledi. İğneden ipliğe hemen her şeye yapılan zamlarla birlikte ev kiraları da astronomik boyuta ulaştı. Milyonlarca yurttaş, yüksek kiralar nedeniyle konut sorunuyla karşı karşıya bırakıldı.

OTURULAMAYACAK EVLER

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı saraylarına yapılan fahiş harcamalar ve "Çılgın projeler"in müteahhitlerine yapılan garanti ödemeleri Hazine’yi altüst ederken yurttaş, ekonomik krizin yükü ile karşı karşıya kaldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, “Barınma Yardımları” verisi, oturulamayacak derecede eski ve bakımsız olduğu belirlenen hane sayısının yüksekliğini gözler önüne serdi.

Bakanlığın verilerine göre, 2025 yılında yapılan taramalar kapsamında, “Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıklı yaşam koşullarına elverişsiz” olarak nitelendirilen 23 bin 544 hane tespit edildi. Hanelerin onarımı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden 546,3 milyon TL yardım yapıldı.

HER YIL ON BİNLERCE HANE

Oturulamayacak derecede eski olduğu için barınma yardımı yapılan hane sayısında yıllara göre yaşanan değişim de dikkati çekti. 2019-2025 döneminde yapılan denetimlerde, “Oturulamayacak derecede” olarak işaretlenen hane sayısı, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2019: 22 bin 413

• 2020: 23 bin 498

• 2021: 30 bin 363

• 2022: 26 bin 688

• 2023: 20 bin 846

• 2024: 21 bin 380

• 2025: 23 bin 544