Oksijen kaynağı imara açılıyor

Haber Merkezi

Hatay Antakya’da önemli kamusal alanlarından Maksim Parkı son imar planı revizyonuyla 6 katlı yapılaşmaya açılıyor. Antakya Çevre Koruma Derneği, kararın kent için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek “Tek nefes aldığımız alanın imara açılmasını kabul etmiyoruz” açıklaması yaptı.

Açıklamada, yetkililere alanın mevcut haliyle korunması için çağrı yapılarak, “Tek bir ağacın dahi kesilmemesi için doğru çözümler geliştirilmeli, bu yanlıştan acilen dönülmelidir” denildi.

Dernek, Atatürk Parkı’nın üst kısmına beton santrali kurulmasıyla parkın toz-toprak altında bırakıldığını, ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının alanı şantiye sahasına çevirdiğini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Yüz yıllık ağaçlar kuruma aşamasında. Şimdi de Sosyete Parkı’ndaki ağaçlar tehdit altında. Deprem sonrası artan hava kirliliği düşünüldüğünde bu park toz yutağı olmasının yanında kentin oksijen kaynağıdır. Hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sunan, biyoçeşitliliği destekleyen bu tür alanların yok edilmesi kabul edilemez. Göç eden insanların geri dönüşünü sağlamak, toplumsal ve kültürel devamlılığı korumak gerekirken yapılan bu planlar bunun tam tersini yaratmaktadır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, şu çağrı yapıldı: “Parkımızın korunması, Antakya’nın toplumsal, kültürel ve doğal dokusunun korunması anlamına gelir. Yetkilileri bu hatalı karardan dönmeye çağırıyoruz. Antakya’nın yeşil hafızası bir bir silinirken susmayacağız. Tarihi, doğal ve kültürel değerimiz olan Sosyete (Maksim) Parkı’nı geri istiyoruz. Yeşil tükenirse, nesil tükenir.”