Oktay Derelioğlu'na trafikte saldırı: Sanıkların yargılanmasına başlandı

Kadıköy'de eski futbolcu ve teknik direktör Oktay Derelioğlu'nun trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan kavgada yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 2 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanıklar Nurettin ve Zekai Karaçoban'ın "kasten yaralama" suçundan 1 yıl altışar aydan 4 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor.

Eski futbolcu ve teknik direktör Oktay Derelioğlu'nun trafikte yaşanan kavgada yaralanmasına ilişkin davada 2 sanık hakim karşısına çıktı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana gelen olayda mahkeme, sanıklar Zekai Karaçoban ile Nurettin Karaçoban için 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istiyor.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar Zekai Karaçoban ile Nurettin Karaçoban katıldı. Duruşmada müşteki Oktay Derelioğlu ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Zekai Karaçoban, olay günü müşteki Derelioğlu'nun aracını önlerine kırıp kendilerine küfür ettiğini anlatarak, "Ben kendisine herhangi bir küfür etmedim sadece 'aynısını iade ediyorum' dedim. Abim Nurettin müştekinin benim önüme kırdığını gördü ve müştekinin arabasının yanına gittiğini gördüm. Aralarında arbede yaşandı. Ben de ayırmaya çalıştım. Arbede sırasında birlikte yere düştük, darbettiğim iddialarını kabul etmiyorum" diye konuştu.

Sanık Nurettin Karaçoban da kendisine saldıran müştekinin yere düştüğünü iddia ederek, "Yerden kalktıktan sonra saldırmaya devam etti. Müştekinin eşi de bana tekme attı. Aramızda yaşanan arbede nedeniyle birlikte yere düştük. Müştekinin açıklamaları nedeniyle maganda durumuna düştüm. Olay bir dakikadan daha az sürdü. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Müşteki Oktay Derelioğlu da beyanında sanıklar tarafından darbedildiğini ve omzundan yaralandığını belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Hakim, olay anına ilişkin görüntüler hakkında bilirkişi raporu isteyerek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Aralık 2023'te müşteki Oktay ve eşi Başak Derelioğlu'nun içinde bulunduğu aracın, kardeş olan sanıklar Nurettin ve Zekai Karaçoban'ın kullandıkları aracın önüne geçmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı anlatılıyor.

Tartışma sonucunda sanıkların, müşteki Oktay Derelioğlu'nu, basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde yaraladıkları aktarılan iddianamede, bu nedenle sanıklar Nurettin ve Zekai Karaçoban'ın "kasten yaralama" suçundan 1 yıl altışar aydan 4 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.