Oktay Saral: "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral katıldığı programda "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah’ın lütfu, Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle geldim" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, görevine hak ederek gelmediğini itiraf etti.
Saral, tv100'de yayınlanan Talat Atilla ile Pazar Siyaseti’ne konuk oldu.
Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Saral, "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah’ın lütfu, Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle geldim" ifadesini kullandı.
Ayrıca, Cumhurbaşkanının 34 başdanışmanı bulunduğunu belirten Saral, bu durumun abartılacak bir yanı olmadığını savundu.
MANSUR YAVAŞ İDDİASI
Saral ayrıca şunları söyledi:
"Bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tarafta İmamoğlu olsa, Mansur Yavaş'ın tavrı ne olur diye soruyorlar. Mansur Yavaş milli ve yerli bir adamdır. Böyle bir durumda Türkiye'nin bekası ve istikbali adına Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecektir."