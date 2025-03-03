Oktay Saral: "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, görevine hak ederek gelmediğini itiraf etti.

Saral, tv100'de yayınlanan Talat Atilla ile Pazar Siyaseti’ne konuk oldu.

Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Saral, "Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah’ın lütfu, Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle geldim" ifadesini kullandı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanının 34 başdanışmanı bulunduğunu belirten Saral, bu durumun abartılacak bir yanı olmadığını savundu.

MANSUR YAVAŞ İDDİASI

Saral ayrıca şunları söyledi: