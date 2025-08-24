Okul alışverişinde aileler de dertli, esnaf da: “Çantaların ve ayakkabıların fiyatı sürekli artıyor”

Eskişehir Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Başkanı Akın Yüksel, okulların açılmasına sayılı günler kala çarşıda hareketlilik olduğunu belirterek, “Ama insanlar şu an sadece gezmekle meşguller. Şu an gezen ailelerde gözlemlediğimiz durum şu: Sadece fiyatı araştırıp gidiyorlar. Fiyatların pahalılığından şikâyetçiler” dedi.

Yüksel, yaz döneminin esnaf için çok kazançlı geçmediğini söyledi. Gurbetçilerden umduklarını bulamadıkları için okul alışverişlerini dört gözle beklediklerini ifade eden Yüksel, vatandaşın fiyatlardan dert yandığını fakat esnafın durumunun da parlak olmadığını belirtti.

Yüksel şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir şeyin fiyatı durmadığı gibi okul çantaları ve ayakkabıların fiyatı da sürekli artıyor. İş durumumuza gelince, maalesef işlerimiz günden güne düşüyor. Çünkü fiyatlar arttığı için insanların alım gücü azaldı. Ciro olarak belki geçen seneyle aynı seviyeyi yakalıyoruz ama adet bakımından bir önceki yılların satış rakamlarına ulaşamıyoruz.

“ALMANCILARDA BULAMADIĞIMIZI OKUL YOĞUNLUĞUNDA YAKALAMAYI UMUYORUZ”

Çarşıda okul hareketliliği var, evet ama insanlar şu an sadece gezmekle meşguller. Şu an gezen ailelerde gözlemlediğimiz durum şu: Sadece fiyatı araştırıp gidiyorlar. Fiyatların pahalılığından şikâyetçiler. İşlerde hafif de olsa bir kıpırdama var. Almancıda yakalayamadığımız enerjiyi, iş yoğunluğunu şu an okul yoğunluğunda yakalamayı düşünüyoruz.

Okul çantalarında bu sene fiyatlarımız 350 liradan başlıyor, markasına göre 2 bin 800–3 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Ayakkabılarda da durum aynı: 350–400 liradan başlayan spor ayakkabılar markasına göre 2–3 bin, 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu tamamen insanların bütçesine bağlı. Bizim tavsiyemiz Eskişehir halkının yerel esnaftan alışveriş yapmasıdır. Çünkü sıkıntı yaşandığında esnaf müşterisine yardımcı olur."

“HER SENE EKSİYE GİDİYOR”

Yüksel, bu yıl Anneler Günü, Babalar Günü, Ramazan ve Kurban Bayramlarındaki satışlardan memnun kalmadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşan okul sezonunda bir hareketlilik bekliyoruz ama maalesef insanlar fiyatlardan şikayetçi. Bir haftadır gezen esnaflarımız var. Alışveriş yapamayan esnaf var. Biz çarşı esnafı olarak fiyatları makul tutuyoruz. Çarşıda inanın çoğu esnaf sattığı çanta ve ayakkabıları geçen seneyle aynı fiyata satıyor. Çünkü geçen sene elimizde kaldı. Zam yapmadık. Her sene eksiye gidiyor. Biz esnaf olarak alıştık. Biz şimdiden kışı düşünüyoruz. Yazı verimli geçiremedik. Yazın kenara para aktarımımız olmadı. Harcımızı, borcumuzu, senedimizi ödemeye çalıştık. Ödeyen esnaf ödedi. Ödeyemeyen esnaf ödeyemedi. Önümüzde küçük esnaflar için zorlu bir kış var.”