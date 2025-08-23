"Okul alışverişinin maliyeti 12 bin TL'yi buluyor"

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul alışverişleri maliyetlerinin en az 10-12 bin lira seviyesinde olduğunu söyledi.

Okulların velilere belli markalardan ya da belli mağazalardan kıyafet aldırmasının doğru olmadığını söyleyen Palandöken, "Okul alışverişleri için en az 10-12 bin lira masraf gerekiyor. Bu da her ailenin bütçesine ciddi bir yük getiriyor. Hazırlıklı olan da var, olamayan da. Ancak şartlarda önemli bir farklılık oluşturan asıl mesele, dayatmacı uygulamalardır. Ailelerin bu kıyafetleri kendi arzu ettikleri yerden almasının önüne geçilmemeli. İnsanlara serbestlik tanınmalı ve herkes ihtiyacını kendi bütçesine göre karşılayabilmelidir" diye konuştu.

"MASRAFLAR, VELİLERİN BÜTÇESİNE CİDDİ YÜK GETİRİYOR"

Yılda bir kereye mahsus yapılan bu alışverişlerden esnafın büyük bir ciro beklediğini, söyleyen Palandöken, "Halbuki veli kendi istediği yerden siyah pantolon, beyaz gömlek, eşofman ya da spor ayakkabısını rahatlıkla alabilmeli. Ancak maalesef bu serbestlik yok" dedi.

Ekonomik koşulların zorlayıcı olduğunu vurgulayan Palandöken, şöyle devam etti:

"Sadece kırtasiye değil, okul servisleri de büyük bir maliyet. Servis ücretleri, toplu taşımalar her ne kadar indirim sağlasa da yüksek yakıt fiyatları, araç bakım giderleri, yedek parça maliyetleri hem veliyi hem de şoför esnafını zorluyor. Kantinci esnafı da aynı şekilde maliyetlerden etkileniyor. Yani okul çevresinde oluşan tüm bu masraflar, velilerin bütçesine ciddi yük getiriyor."



