Okul bahçesinde Miray'ın ölümüne neden olan öğretmen tahliye edildi

Ordu'da okul bahçesinde 7 yaşındaki Miray Arslan'a cip ile çarparak ölümüne neden olup, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan öğretmen Banu Kaya, sanık avukatı ve savcının itirazları üzerine tahliye edildi.

Kaza, 2 Eylül'de saat 09.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde meydana geldi.

Beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya yönetimindeki otomobil, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Miray Arslan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kazanın ardından gözaltına altına öğretmen Banu Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen Banu Kaya, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. utuklanan Banu Kaya hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ordu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında Banu Kaya, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Banu Kaya'nın cezasına ilişkin Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sanık avukatı ve savcı tarafından ayrı ayrı itirazlar yapıldı. İtirazlar sonucu mahkeme heyeti, Banu Kaya'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Çocuğun ailesi, tahliye kararına tepki gösterdi.