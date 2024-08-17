Okul bahçesinde tabanca: 15 yaşındaki Duru hayatını kaybetti
Edirne'de, arkadaşının okul bahçesine getirdiği tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen 15 yaşındaki Duru, yaşamını yitirdi.
Edirne’de, 17 yaşındaki K.C.A.'nın okul bahçesinde arkadaşlarıyla otururken yanında getirdiği silahla 'şaka yaparken vurduğu' iddia edilen 15 yaşındaki Duru Pakarda hayatını kaybetti.
DHA'nın aktardığına göre Fatih Mahallesi'ndeki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde K.C.A. (17), iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayı yanındaki arkadaşlarına gösterdi.
Bu sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu K.C.A, burada bulunan arkadaşı Duru Pakarda'yı (15) göğsünden vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duru hayatını kaybetti.
Şüpheli K.C.A, silahla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.
Okul bahçesinde bulunanların da ifadesine başvuran polis, soruşturmayı sürdürüyor.