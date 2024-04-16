Okul bahçesindeki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir okulun bahçesindeki ağaçta yer alan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı ve doğaya bırakıldı. İtfaiyenin yılanı yakalama çalışması ise öğrenciler tarafından alkış aldı.

Olay, Toslak Mahallesi’ndeki Ketenlik İlköğretim Okulu’nun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar okul bahçesinde bulunan bir ağaçta yılan olduğunu fark etti.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çalışma sonucunda ağaçtaki yılanı yakaladı. Yılan daha sonra bir çuvalın içine koyularak kontrol altına alındı ve doğaya bırakıldı.