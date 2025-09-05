Okul bahçesine trafo!

Haber Merkezi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (DEDAŞ), öğrenciler için hayati tehlike oluşturması nedeniyle okul bahçesinde kurulması yasaklanan elektrik trafosunu 4 okulun bahçesine kurdu. Uygulamaya Eğitim Sen Silopiya Temsilcisi Yaşar Taşdemir ile veliler tepki gösterdi.

Taşdemir, trafoların İl Milli Eğitim’in özel izniyle kurulduğunu söyledi. Veli Şehmus Öden ise “Çocuğumun hayatını riske atmak istemiyorum. Çocuğumu nasıl bu riskte okula göndereceğim?” diye sordu.