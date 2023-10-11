Okul basıp 2 öğretmeni darp eden veli ve arkadaşı yeniden gözaltına alındı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, 5 Ekim'de çocuğunun disiplin kuruluna sevk edilmesi nedeniyle okula gelerek 2 öğretmeni darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan E.Y. isimli bir veli ve arkadaşı T.M, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Güncel 11.10.2023 16:45 Giriş: 11.10.2023 16:45

Güncelleme: 11.10.2023 16:54 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA