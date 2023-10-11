Okul basıp 2 öğretmeni darp eden veli ve arkadaşı yeniden gözaltına alındı
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, 5 Ekim'de çocuğunun disiplin kuruluna sevk edilmesi nedeniyle okula gelerek 2 öğretmeni darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan E.Y. isimli bir veli ve arkadaşı T.M, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.
İstanbul'da, çocuğu disiplin kuruluna sevk edilince okulu basıp 2 öğretmeni darp ettikten sonra gözaltına alınarak mahkemece serbest bırakılan 2 kişi yeniden gözaltına alındı.
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda iddiaya göre birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı.
Öğrencilere yaptırım uygulama kararı verilen kurul toplantısının ardından okula gelen bir öğrencinin velisi ve yakınları öğretmenlere saldırdı.
Saldırı anında öğretmenler odasındaki eşyalar da zarar gördü.
MAHKEME SERBEST BIRAKTI, SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Okuldakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler öğretmenler S.Y. ile R.Ö.'ye saldıran öğrenci velisi E.Y. ile arkadaşı T.M.'yi gözaltına aldı.
2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelilerin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.
Bunun üzerine 2 şüpheli polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.