Okul birinciliği bildirilmediği için kontenjandan yararlanamayan üniversite adayı dava açtı

Ankara'da yaşayan 18 yaşındaki Yağmur Çolak, mezun olduğu lisede okul birincisi olmasına rağmen bu bilginin ÖSYM’ye iletilmemesi nedeniyle üniversite tercihlerinde "okul birinciliği kontenjanı"ndan yararlanamadı. Avukatları aracılığıyla Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne başvuran Çolak, işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebinde bulundu.

Keçiören Özel Ankara Ayyıldız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri – Hemşire Yardımcılığı bölümünden 20 Haziran 2025’te birincilikle mezun olan Çolak’a mezuniyet töreninde plaket verildi, adı okul birinciliği kütüğüne işlendi. Ancak, 6 Ağustos’ta YKS tercih ekranını açtığında "okul birinciliğiniz bulunmamaktadır" uyarısıyla karşılaştı. Okula giderek durumu sorduğunda birinciliğinin tanınmadığını öğrenen Çolak, iddiaya göre dilekçe vermemesi konusunda da baskı gördü.

Avukatlar Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Gökçe Bolat tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, bu bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle Çolak’ın özel kontenjandan yararlanamadığı, üniversiteye yerleşme ihtimalinin tehlikeye girdiği vurgulandı.

Dilekçede ayrıca, YKS tercih süresinin 13 Ağustos 2025’te sona ereceği hatırlatılarak, "Müvekkilin tüm eğitim hayatını etkileyecek bu hak kaybı, tercih süresi bitiminde telafisi imkansız hale gelecektir" denildi ve İYUK m.27/2 uyarınca davalı idarelerin savunması alınmadan yürütmenin durdurulması talep edildi.

Talepte şunlar kaydedildi:

"Yağmur'un okul birinciliğinin elinden alınmış olması, üniversite tercihlerinde 'okul birinciliği' kontenjanından yararlanamaması ve bu nedenle ciddi bir puan kaybı yaşamasına neden olmuştur. 18 yaşındaki müvekkilin tek başına eğitim hayatı değil tüm hayatı etkilenmektedir. Hatta belki de bu nedenle üniversiteye yerleşemeyecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 64. maddesinin 8. bendi uyarınca okul birincileri, okul müdürlüğünce zamanında doğrudan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) bildirilir. Ancak anlaşıldığı üzere Keçiören İlçesi Özel Ankara Ayyıldız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi müvekkilin okul birinciliğini ÖSYM'ye bildirmemiştir.

6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'un 7. maddesi uyarınca sınav yerleştirme işlemlerinde güvenilirlik ve adaylara fırsat eşitliği sağlamak davalı idarenin görevidir. 2025 YKS sınavına katılan ve okul birincisi olduğu tartışmasız olan müvekkilin okul birincileri için sağlanan özel kontenjandan yararlanamamasının sebebi okul birinciliği bilgisinin süresi içerisinde MEB e- okul sistemine işlenmemesi ve davalı idare sistemine aktarılmamasıdır. Bu konudaki yükümlülüğün davalı idarelere ait olduğu tartışmasızdır.

YKS tercih işlemleri 13 Ağustos günü sona erecektir. Bu nedenle 18 yaşındaki müvekkilin tüm hayatını etkileyecek dava konusu ihtilafta yürütmenin durdurulması kararı verilmesi son derece önem taşımaktadır. Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulmaması halinde telafisi mümkün olmayan zararlar meydana gelecektir. İYUK m.27/2 uyarınca uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. Bu itibarla davalı idarenin savunması alınmadan tedbiren yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep ederiz."