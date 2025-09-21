Okul bölgesine mobil beton santralı kurulmuş!

Deprem bölgelerinde eğitimde yaşanan sorunlar sürüyor. Maraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay’ın Defne ilçesindeki en kalabalık okulun bulunduğu bölgeye mobil beton santralı kurulduğu ortaya çıktı.

Alptem Zemin İnşaat ve Mühendislik firmasına ait santralın Sümerler Mahallesi’nde bulunan Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi’nin hemen karşısına kurulduğu aktarıldı. Aynı zamanda bölgede anaokul, ilkokul, ortaokul ve birçok lisenin bulunduğu öğrenildi.

TEK ODAKLARI RANT

Antakya Çevre Koruma Derneği (AÇKD) Başkanı Nilgün Karasu, ‘’İlgili kişilerle yaptığımız görüşmelerde bu mobil santralın bölgede 3-4 gün kurulu kalacağı, süreli izin alındığı ifade edildi. Ancak bugüne kadar benzer durumlarda hep bu cevabı aldık ve hep ‘Bugün kalkacak, şu gün gidecek’ sözleriyle oyalandık. Depremin ilk gününden bugüne kadar şehirde rant ön planda. Rant dışında her şey ikinci planda. Neden şehir ve halk sağlığının hiçbir önemi yok anlamıyoruz’’ dedi.

Bölgede oluşabilecek tozun, gürültünün yurttaşları olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Karasu son olarak şunları aktardı: ‘‘O bölgede her yaştan çocuğun gittiği yaklaşık 9-10 tane okul var. Biliyoruz ki beton santralı dediğimiz şeyin temeli gürültüdür. Ayrıca o bölgeden çıkacak olan çimento tozu ciddi hastalıklara yol açabilir. Çocuklar teneffüste o tozlu havayı soluyacaklar. 3-4 solukla o ciğerleri çimento tozu dolacak. Sadece bir şirket birkaç kuruş daha fazla kazansın diye oraya o santral kuruluyor.’’

"DERHAL KALDIRILMALI"

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş da uygulamaya tepki gösterdi. Tıraş, mobil beton santralının öğrencilerin ve yurttaşların sağlığını olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Tıraş özetle şu ifadeleri kullandı: ‘’Kentimiz adeta şantiyeye çevrildi ve bu nedenle yeteri kadar tozlu. Ancak biz daha fazla toz solumak istemiyoruz. Yetkililerden bu mobil beton santralın kaldırılmasını talep ediyoruz. Hiçbir şirketin kârı öğrencilerimizin ve yurttaşlarımızın sağlığından önemli değildir.’’