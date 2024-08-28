Okul çantası kaç lira? En ucuz okul çantaları ve fiyatları (2024 güncel)

Şiddetlenen ekonomik kriz ve yaklaşan okul sezonu, vatandaşları ucuz ve kaliteli ürün arayışına itiyor. En ucuz okul çantaları nerede ve ne kadar? Uygun fiyatlı okul çantaları nereden alınır? Okul çantası fiyatları ve popüler okul çantası modelleri, anaokulu okul çantası, ilkokul okul çantası ve fiyatlarını sizler için listeledik:

BİM Okul Çantası

Anaokulu Çantası 299 TL İlkokul Çantası 379 TL Çocuk Sırt Çantası 259 TL Sırt Çantası 199 TL Ortaokul Sırt Çantası 349 TL

A 101 Okul Çantası

Lisanslı Pug Anaokulu Çantası 249 TL Mickey Mouse Lisanslı Anaokulu Çantası 249 TL Spider Man BEslenme Çantası 279 TL Raboom sırt çantası 299 TL Beslenmeli İlkokul Çantası 329 TL

Şok Okul Çantası

Desenli Sırt Çantası 129 TL Lola Anaokulu ÇAntası 199 TL Lola Anaokulu ÇAntası 249 TL Barbie okul çantası 349 TL Hot Wheel okul çantası 349 TL

Migros Okul ÇAntası