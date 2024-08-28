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Okul çantası kaç lira? En ucuz okul çantaları ve fiyatları (2024 güncel)

En ucuz okul çantası nereden alınır? İlkokul ve ortaokul çantaları kaç lira? Popüler okul çanta modelleri nelerdir? Makalemizde bulabilirsiniz.

BirBilgi
  • 28.08.2024 14:38
  • Giriş: 28.08.2024 14:38
  • Güncelleme: 28.08.2024 15:02
Okul çantası kaç lira? En ucuz okul çantaları ve fiyatları (2024 güncel)
Foto: Depophotos

Şiddetlenen ekonomik kriz ve yaklaşan okul sezonu, vatandaşları ucuz ve kaliteli ürün arayışına itiyor. En ucuz okul çantaları nerede ve ne kadar? Uygun fiyatlı okul çantaları nereden alınır? Okul çantası fiyatları ve popüler okul çantası modelleri, anaokulu okul çantası, ilkokul okul çantası ve fiyatlarını sizler için listeledik:

BİM Okul Çantası

Anaokulu Çantası299 TL
İlkokul Çantası379 TL
Çocuk Sırt Çantası259 TL
Sırt Çantası199 TL
Ortaokul Sırt Çantası349 TL

A 101 Okul Çantası

Lisanslı Pug Anaokulu Çantası249 TL
Mickey Mouse Lisanslı Anaokulu Çantası249 TL
Spider Man BEslenme Çantası279 TL
Raboom sırt çantası299 TL
Beslenmeli İlkokul Çantası329 TL

Şok Okul Çantası

Desenli Sırt Çantası129 TL
Lola Anaokulu ÇAntası199 TL
Lola Anaokulu ÇAntası249 TL
Barbie okul çantası349 TL
Hot Wheel okul çantası349 TL

Migros Okul ÇAntası

Brick Bag Wood Sırt Çantası199,95 TL
NK Sırt Çantası A002349,95 TL
Pavy Anaokulu Çantası389,95 TL
NK Sırt Çantası H001429,95 TL
NK Sırt Çantası B005440,95 TL
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