Okul değil tehlike yuvası

İlayda SORKU

İzmir depreminden sonra “güvenli okul” iddiasıyla yeniden inşa edilen Bornova Tevfik İleri Ortaokulu’nda öğrencilerin can güvenliği tehdit altında. Okul yönetimi, cam düşmeleri, kesici metal parçalar ve rüzgârda yerinden çıkan dış cephe elemanlarıyla ilgili yaşanan sorunları İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirmesine karşın bir adım atılmazken öğrenciler yaralandı.

Deprem sonrası yapılan binada pencere çerçevelerine sabitlenmeyen camlar yerinden düştü. Camların sık sık öğrencilerin üzerine düşmesi, okulda yaralanmalara yol açtı. Ancak yaşanan olaylar bununla da sınırlı kalmadı. Sınıf ve koridorlardaki duvar birleşim noktalarında bulunan metal parçalar nedeniyle sık sık yaralanmalar yaşandı. Öğrencilerin gözüne gelmesi halinde kalıcı hasar riski taşıyan bu parçalar da yetkililere iletildi, yaralanan öğrencilere ait fotoğraflar gönderildi. Buna rağmen sorunlar giderilmedi.

Okulun dış cephesindeki güneş kırıcılar ise rüzgârda iki kez yerinden düştü. Sosyal medyaya da yansıyan bu olaylara rağmen, güneş kırıcıların sökülmesi ya da sağlamlaştırılması yönündeki talepler karşılıksız kaldı. Okul yönetimi, bu parçaların bir öğrenci ya da öğretmenin üzerine düşmesi halinde ölümlü kazaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

MÜDAHALE EDİLMEDİ

Okulun öğretmenlerinden Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Evren Nesil Dinçer Çalık, okul yönetiminin durumu hem resmi yazıyla hem de mesajla yetkililere bildirdiğini ancak henüz müdahale yapılmadığını belirtti.

Çalık, “Tıkanan tuvaletlerden dolayı gelen vidanjör nedeniyle okul bahçesinde çok ciddi bir çökme yaşandı. Bu da sık sık çökme yaşanabileceğini gösteriyor. Okulun tavanı akıyor ve bundan dolayı birçok sınıfta elektrik problemi var. Yaşanan sıkıntılardan en önemlisi kaçak akım. Elektrikler bir katta tamamen çalışmıyor, birbirine bağlı ve bir katta sigorta attığında bütün elektrikler etkileniyor. Bu nedenle de elektrik tesisatı tehlike yaratıyor. Bütün sınıflarda küf oluştu ve yağmur yağdığında akan tavana kovalarla müdahale ediyoruz. İnşaattan kaynaklı daha birçok sorun var. Kalorifer sistemi sorunlu, tuvaletler oturulamayacak kadar dar” dedi.

MEB TESLİM ALMASIN

Çalık, şöyle konuştu: “Henüz çok yeni olan bu binada yaşanan bu aksaklıklar aslında bize binanın yapılışında da birçok aksaklık olduğunu gösteriyor ve bizleri tedirgin ediyor. Çünkü eğer görünen aksaklıklar bu kadar vahimse, acaba görünmeyenler ne durumda diye tedirgin oluyoruz. Deprem bölgesinde bulunan bir şehirde, bir okulda bunları yaşamak hepimizi tedirgin ediyor. Yaşananlardan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumludur. Bornova’da birçok okulda bina güvenliği açısından sıkıntı var.”

Okulda 500’ün üzerinde öğrenci olduğunu belirten Çalık, “Okul çok büyük bir alana sahip. Bu aksaklıklar, öğretmenlerin ve idarenin bütün kontrolüne ve çabasına rağmen önlenemiyor. Çünkü bunların hepsi yüklenici müteahhittin eksikliklerinden kaynaklanıyor. Milli Eğitim henüz bu okulun teslim almasını yapmamış durumda. Zaman zaman küçük müdahalelerde bulunuyor ama bu küçük müdahalelerle hallolacak bir durum değil. Bu nedenle de Milli Eğitim'in okulun teslim alınması noktasında bütün bunları gözeterek teslim alma yapmayıp bütün bu eksikliklerin hatta varsa temelle betonla ilgili aksaklıkların da tespit edilip bir an önce binanın sağlamlaştırılması ve güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

***

MİLYARLIK İHALELER

Bornova Tevfik İleri Ortaokulu’nun yapımını üstlenen Palgüç Enerji İnşaat Şirketi, son yıllarda kamudan aldığı yüksek tutarlı ihalelerle dikkat çekti. Kayıtlara göre şirket, eğitim yapıları başta olmak üzere onlarca kamu ihalesi üstlendi.

Şirketin aldığı ihaleler arasında çok sayıda ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim okulu, kamu binası ve sosyal donatı projesi yer aldı. Bu ihalelerin sözleşme bedellerinin toplamı 1 milyar 722 milyon 83 bin 805 TL’yi aştı.

İhalelerin yoğunlaştığı kurum ve alanlar şunlar oldu:

• Milli Eğitim Bakanlığı ve il milli eğitim müdürlükleri: İzmir, Adıyaman, Aydın başta olmak üzere birçok ilde 24 ve 32 derslikli okul yapımları

• Deprem bölgesindeki iller: Adıyaman’da merkez ve ilçelerde okul ve özel eğitim yapıları

• Adalet Bakanlığı ve TOKİ: Kamu binaları, konut ve sosyal donatı projeleri

• Belediyeler ve kamu idareleri: Elektrik, aydınlatma ve altyapı işleri