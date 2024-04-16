Okul denetiminde aranan 14 şahıs yakalandı

Balıkesir Jandarma ekipleri, okul önleri ve çevresinde gerçekleştirdiği denetimlerde arama kaydı bulunan 14 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz gün ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslar ile bu yerlerin yakınında faaliyet gösteren umuma açık alanlarda çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler sonucunda; 199 okul çevresi, 507 umuma açık yer, 4bin 389 şahıs ve 223 araç kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.