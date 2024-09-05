Okul idarecileri sıraları ikinci elden satın alıyor

Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) Eskişehir Şube kurucusu Faik Alkan, okullarda “tasarruf tedbirleri” nedeniyle malzeme sorunu olduğunu ve idarecilerin sıra için ikinci el piyasasına yöneldiğini söyledi.

“Tasarruf tedbirleri”nin eğitimde büyük sorunlara yol açtığını ifade eden Alkan, “Yeni açılacak okulumuzda veya nakil olacak okullarımızda şu anda temel sorunlardan bir tanesi donanım sorunu. Hatta biraz ironi olacak ama idarecilerimiz sıraları bulabilmek için ikinci el piyasasına yöneldiler. Oradan sıra tedarik etmeye başladılar. Belki de bizi, Eskişehir’i en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi zaten tam gün eğitim yapan okullarımız çok az. Özellerdeki fiyatlar gerçekten çok yüksek” dedi.

Alkan son olarak şunları söyledi: “Biz ÖVDER olarak başından itibaren şunu söylüyoruz: Eğitimde tasarruf olmaz. Eskişehir’de ve ülkede eğitim ortamı ile ilgili temel sorunlar var. Okulların bütün giderleri veliler tarafından karşılanıyor. Velilerin sesini dinlemek lazım. Buna bir çözüm bulmak lazım. Bu iş sadece öğretmenleri okulda tutarak çözülecek sorun değil. Tam gün okul sayısını artırmak lazım. Böyle imkânı olan okullar varsa bunları da açıkçası korumak gerekiyor. Ama bizim anladığımız şu net olarak; bu tasarruf tedbirleri eğitimi vuracak gibi gözüküyor."