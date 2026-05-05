Okul kantinlerinde yeni dönem: Baştan aşağı değişecek

Meclis’e sunulması beklenen yeni kanun teklifi, okul kantinlerinde satılan ürünleri baştan aşağı değiştirecek. Daha önce defalarca ertelenen 'okul gıdası' logosu uygulamasının yakın zamanda zorunlu hale getirilmesi bekleniyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yalnızca bakanlığın belirlediği beslenme kriterlerine uygun ürünler satılabilecek. “Okul gıdası” logosu bulunmayan hiçbir ürün kantin raflarında yer alamayacak. Bu adımla beraber yüksek şeker ve yağ içeren ürünlerin çocuklara ulaşmasının sınırlandırılması amaçlanıyor. 2019’da başlatılan ancak daha önce 5 kez ertelenen uygulamanın bu düzenlemeyle birlikte hayata geçirilmesi hedefleniyor.

KURALA UYMAYANA CEZA

Düzenlemeye uymayanlara yüksek meblağlı para cezaları öngörülüyor. Un zenginleştirme kuralını ihlal edenlere 500 bin TL, ambalajlı ürünlerde zorunlu uyarı ibaresini kullanmayanlara ise 200 bin TL ceza kesilecek.

YENİ SİSTEM GELİYOR

Taslak yalnızca okul kantinleriyle sınırlı kalmıyor. Ambalajlı gıdalarda da tüketiciyi doğrudan bilgilendirecek yeni bir etiketleme sisteminin devreye alınması bekleniyor. Ürünlerin üzerinde nişasta bazlı şeker ve toplam yağ oranını gösteren renkli uyarılar bulunacak. Ayrıca ekmeklik unlarda da yeni bir zorunluluk getiriliyor. Tam buğday oranı yüzde 40’ın altında kalan unlara vitamin ve mineral takviyesi yapılması mecburi olacak.