Okul kapatıldı, eğitimci mağdur edildi

HABER MERKEZİ

Van’ın Edremit ilçesinde 7 yıldır faaliyet yürüten Düşünür Koleji’nin kapatılmasıyla 400 öğrenci, 60 öğretmen ve çok sayıda okul personeli mağdur oldu.

MA’nın haberine göre okulda görevli öğretmenlerin ve personelin maaşları aylardır ödenmedi.

Okulun 2-3 yıldır mali kriz içinde olduğu belirtilirken bu süreçte kolejin hisselerinin yüzde 50’sini Düşünür Koleji Genel Merkezi’ne devredildiği belirtildi. 13 Kasım’da ise hisselerin satın alındığı Merkez tarafından açıklandı.

Öğrencilerin bir kısmının başka bir okula nakledilmesine yönelik bir anlaşma yapıldı, 80 öğretmen ve personelin iş çıkışı verilmedi. Öğretmenler, okulda öğrenci kalmamasına rağmen okula çağırıldıklarını, gelmeyenler hakkında tutanak tutulacağı ve soruşturma açılacağı yönünde tehdit edildiklerini ileri sürdü.