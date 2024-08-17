Okul kaydı yapmak için 20 bin TL istendi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) önceki gün yayımladığı genelgede, “Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak” denilirken okullarda ‘bağış’ adı altında kayıt parası istenmeye devam ediyor. Bunun son örneği ise Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Münevver Öztürk Ortaokulu’nda yaşandı.

İddiaya göre okula öğrenci kaydı için giden bir veliden 20 bin TL kayıt ücreti ve temizlik ile kırtasiye malzemeleri istendi. Veliye verilen listede şunlar yer aldı: ‘‘3 top A4 kâğıdı, 6’lı rulo kâğıt havlu, 5 paket çöp poşeti, 5 litre çamaşır suyu, 5 litre yüzey temizleyici.’’

Okul Müdürü Belgin Gürer Kavas ise iddiaları reddetti. Velilere verilen listesinin ise Okul Aile Birliği tarafından belirlendiğini aktaran Kavas, malzemelerin alınmasının zorunlu tutulmadığını, gönüllülük esasına dayandığını belirtti.