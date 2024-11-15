Okul masrafları için çalışıyormuş

Haber Merkezi

Burdur'da 2 gün önce hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motokurye Mehmet Aktaş memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, (MAKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mehmet Aktaş'ın, boş zamanlarında motokuryelik yaparak okul masraflarını karşıladığı öğrenildi. Aktaş'ın 3 kız kardeşi olduğu, anne ve babasının Menteş köyünde yaşadığı belirtildi.

Öte yandan, hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Emre Çevik ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan tutuklanıp, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

12 Kasım Salı günü 19.00 sıralarında, Ramazan Emre Çevik yönetimindeki 68 AED 349 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Aktaş idaresindeki 03 AHF 325 plakalı motosiklet çarpışmıştı. Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.